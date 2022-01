Liga 2021 2022 | un Barcellona giovanissimo batte il Maiorca di misura | decide de Jong

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Ilguadagna tre punti pesantissimi, conquistando una vittoria soffertissima contro ilnella sfida valida per la 19esima giornata della. La formazione di Xavi, costretto a schierare un 11 titolare(media di 24.6 anni), riesce ad avere la meglio sui padroni di casa grazie ad un gol del partente Luuk de: 0-1 il risultato finale. Con questo risultato, i catalani salgono a 31 punti che vale il quinto posto, a -1 dall’Atletico Madrid. Ilrimane invece quindicesimo a +4 sulla zona retrocessione. GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA CRONACA – Le assenze del, tra squalifiche, infortuni e Covid per un totale di quattordici giocatori, si sentono tutte. La formazione schierata da Xavi ...

Luuk De Jong sblocca il risultato di Maiorca - Barcellona , valida per la 19esima giornata della/2022 , proprio sul finire di primo tempo. L'attaccante olandese, sempre più lontano dalla Catalogna, va a segno al 44 con un colpo di testa su cross di Mingueza. L'ex attaccante del Siviglia ...Alle ore 18:30 si sono giocati due incontri molto importanti validi per la 19esima giornata della/2022 . Il Celta Vigo ha ottenuto una bella vittoria per 0 - 2 sul campo del Betis Siviglia , grazie ad una doppietta del solito Iago Aspas. L'attaccante spagnolo ha prima aperto le marcature ...LIGA - Un gol di Luuk de Jong regala un successo fondamentale al Barcellona: Xavi si porta a un solo punto dal quarto posto.Guarda Liga event: CA Osasuna - Athletic Club live su Eurosport. Risultati, statistiche e commenti in tempo reale.