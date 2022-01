Leo Messi positivo al Covid-19 | scoppia un focolaio al Psg

(Di domenica 2 gennaio 2022)unin casa Psg, anche Leoè risultatoal-19. Continuano ad aumentare i casi a causa della variante Omicron, tra questi risulta anche il fuoriclasse argentino ex Barcellona. La conferma è arrivata direttamente dal club francese, attraverso un comunicato ufficiale: “i 4 giocatori risultati positivi al-19 sono Leo, Juan Bernat, Sergio Rico e Nathan Bitumazala. Attualmente sono in isolamento e sono soggetti all’apposito protocollo sanitario”. Il Psg sarà chiamato da due partite in pochi giorni, prima in Coppa di Francia contro il Vannes e il 9 gennaio contro il Lione. L'articolo CalcioWeb.

A3Noticias : ?? #ÚLTIMAHORA | Leo Messi da positivo en #coronavirus ? - la_patilla : Leo Messi dio positivo para Covid-19 - SC_ESPN : ¿Leo Messi? ¡Al ritmo de Ferpa! - d10paraguay : El argentino Leo Messi, estrella del PSG, dio positivo al test de covid-19. - Lucas_Tobio : RT @PablitoNoya: Leo Messi positivo de COVID-19 ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Leo Messi

Il Paris Saint - Germain (Psg) ha comunicato sul proprio sito la positivita' al Covid di quattro giocatori tra cui. Gli altri sono Juan Bernat, Sergio Rico e Nathan Bitumazala. I quattro si trovano attualmente in isolamento e sono soggetti al protocollo sanitario stabilito con le autorità.