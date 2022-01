Il Real Madrid cade in casa del Getafe. I blancos non perdevano da 3 mesi (Di domenica 2 gennaio 2022) 3 mesi e 27 giorni dopo, il Real Madrid torna a perdere una partita ufficiale. I blancos, infatti, dopo 15 risultati utili consecutivi, hanno perso in casa contro il Getafe, 1-0 il risultato. Ha segnato Unal al nono minuto a causa di una grave disattenzione di Militao, che componeva con Alaba la coppia difensiva schierata da Ancelotti. La frittata di Militao ha, di fatti, condizionato tutto il match. Il Real, orfano di Vinicius positivo al Covid, resta saldamente in testa alla classifica della Liga con otto punti di vantaggio sul Siviglia. I rojiblancos, però, hanno due partite da recuperare. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 2 gennaio 2022) 3e 27 giorni dopo, iltorna a perdere una partita ufficiale. I, infatti, dopo 15 risultati utili consecutivi, hanno perso incontro il, 1-0 il risultato. Ha segnato Unal al nono minuto a causa di una grave disattenzione di Militao, che componeva con Alaba la coppia difensiva schierata da Ancelotti. La frittata di Militao ha, di fatti, condizionato tutto il match. Il, orfano di Vinicius positivo al Covid, resta saldamente in testa alla classifica della Liga con otto punti di vantaggio sul Siviglia. I roji, però, hanno due partite da recuperare. L'articolo ilNapolista.

