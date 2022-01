Il Pandoro: storia di un dolce veneto (Di domenica 2 gennaio 2022) Il Pandoro, insieme al Panettone, è l’altro dolce natalizio che rappresenta di più la nostra tradizione. Forse meno “famoso” del Panettone, almeno nel resto del mondo, in Italia rimane sempre la giusta colazione e dessert nei giorni di festa. Come già raccontato per il panettone, anche le sue di origini sono diverse e discordanti. Ma quasi tutte riportano la nascita di un primo “pan de oro” intorno al 1500 in veneto. Durante il periodo della Repubblica Veneziana ci sono le prime tracce di un dolce conico chiamato appunto pan de oro. La storia ci racconta che il nome gli è stato dato da un pasticcere che dopo averlo tirato fuori dal forno, vedendolo così dorato e rimanendone sorpreso esclama “pan d’Oro”. L’evoluzione del nome in Pandoro è arrivata poi, in modo naturale. Ma ... Leggi su distantimaunite (Di domenica 2 gennaio 2022) Il, insieme al Panettone, è l’altronatalizio che rappresenta di più la nostra tradizione. Forse meno “famoso” del Panettone, almeno nel resto del mondo, in Italia rimane sempre la giusta colazione e dessert nei giorni di festa. Come già raccontato per il panettone, anche le sue di origini sono diverse e discordanti. Ma quasi tutte riportano la nascita di un primo “pan de oro” intorno al 1500 in. Durante il periodo della Repubblica Veneziana ci sono le prime tracce di unconico chiamato appunto pan de oro. Laci racconta che il nome gli è stato dato da un pasticcere che dopo averlo tirato fuori dal forno, vedendolo così dorato e rimanendone sorpreso esclama “pan d’Oro”. L’evoluzione del nome inè arrivata poi, in modo naturale. Ma ...

