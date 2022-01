Ibrahimovic ricorda Sanremo e...tira una frecciatina a Fiorello!

(Di domenica 2 gennaio 2022) Zlathansi è confidato in una lunga intervista rilasciata al settimanale Di Più. Infanzia, vita privata, avventure calcistiche e futuro professionale: l’attaccante del Milan si è raccontato a 360 gradi. Tra le tante cose è stato impossibile non parlare dell’esperienza al Festival di2021. Lo svedese è stato nel cast ufficiale della kermesse

Advertising

Olaf_Nerazzurro : @alessan28580338 @Wazza_CN Dai, non dire così. Ricorda che tutti possono sbagliare. L’importante è riconoscere l’er… -

Ultime Notizie dalla rete : Ibrahimovic ricorda

Gossip e TV

Le dichiarazioni sulla moglie Helena Seger Nella lunga intervista rilasciata al settimanale Di Più Zlatanha inoltre parlato del rapporto con la 'moglie' Helena Seger. I due non sono ...... ricorderanno un pochino il primoe, soprattutto Dzeko. La capacità di aprire il campo ... Un calciatore che,Capello, al suo approdo alla Juve era tremendamente incapace di vedere la ...Lo svedese protagonista del 2021 del Milan e nn solo. Infortuni e gol. Il 2021 di Zlatan Ibrahimovic è andato così in archivio con tredici gol e due assist ma lo svedese non può essere raccontato sola ...Zlathan Ibrahimovic si è confidato in una lunga intervista rilasciata al settimanale Di Più. Infanzia, vita privata, avventure calcistiche e futuro professionale: l’attaccante del Milan si è raccontat ...