I 100 uomini più belli al mondo: nella classifica Tc Candler anche diversi italiani, da Michele Morrone a Damiano David (Di domenica 2 gennaio 2022) Dopo aver pubblicato le classifiche dei dischi, dei singoli e dei video migliori dell’anno, adesso preparatevi a rifarvi gli occhi perché parliamo di manzi uomini. Tc Candler dal 1990 elegge le 100 donne e i 100 uomini più belli al mondo nella classifica “The most handsome face“, e qualche volta nella top 100 sono rientrati anche alcuni italiani. Questa volta però all’Italia è andata meglio del solito, visto che a finire nella celebre chart sono stati ben 5 nostri connazionali: Michele Morrone alla 25, Marcell Jacobs alla 33, Damiano David alla 37, Pietro Boselli alla 75 e Mariano Di Vaio all’81ª posizione. THE 100 MOST HANDSOME ... Leggi su biccy (Di domenica 2 gennaio 2022) Dopo aver pubblicato le classifiche dei dischi, dei singoli e dei video migliori dell’anno, adesso preparatevi a rifarvi gli occhi perché parliamo di manzi. Tcdal 1990 elegge le 100 donne e i 100piùal“The most handsome face“, e qualche voltatop 100 sono rientratialcuni. Questa volta però all’Italia è andata meglio del solito, visto che a finirecelebre chart sono stati ben 5 nostri connazionali:alla 25, Marcell Jacobs alla 33,alla 37, Pietro Boselli alla 75 e Mariano Di Vaio all’81ª posizione. THE 100 MOST HANDSOME ...

Advertising

ItaSottoSopra : RT @Ussignur_: tabella aggiornata @LukeDuke1268 includendo anche i dati VAERS. NOTA1: secondo paper già menzionato, tipicamente le segnalaz… - Renato65497671 : Collaboratrice impagabile. Abbiamo creato qualcosa di importante che dopo 45 anni ancora in piedi passando per mari… - himmel0182 : È vero, gli autori sono dei babbi assoluti. Appassionerebbe 100 volte di più una storia tra Jessica e Barù che le s… - GiancarloChimie : RT @Ussignur_: tabella aggiornata @LukeDuke1268 includendo anche i dati VAERS. NOTA1: secondo paper già menzionato, tipicamente le segnalaz… - SpalCool : RT @Ussignur_: per quelli che non vogliono assolutam. credere che i vaccinati contagino e pensano che vaccinando tutti risolveremmo qualcos… -