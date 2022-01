Grave incidente stradale | morti 2 ragazzi di 15 e 17 anni Un intero paese distrutto dal dolore

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 2 gennaio 2022) Terribilea Pellezzano, piccolo comune in provincia di Salerno. Duedi 15 e 17hanno perso la vita. Stavano viaggiando a bordo di uno scooter quando, per cause ancora da accertare, sono rimasti coinvolti in un terribile. La tragedia nella frazione Coperchia, in via Carlo De Iuliis, intorno alle 18:30; per consentire i soccorsi, e per la successiva messa in sicurezza della carreggiata, è stato interdetto il traffico veicolare in entrambe le direzioni. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, ma nonostante tutti gli sforzi i duesono deceduti per le gravi ferite riportate nello schianto. I carabinieri hanno effettuato i rilievi ed avviato le indagini per ricostruire la dinamica. La voce dell’si è diffusa in poco tempo in tutto il ...