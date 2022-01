Cremonese, nuovo caso di positività al Covid: ora sono cinque in totale (Di domenica 2 gennaio 2022) La Cremonese, come altri club di Serie B, si trova alle prese con diversi casi di Covid-19 all’interno del gruppo squadra. Nelle ultime ore la società lombarda ha riscontrato una nuova positività, come annunciato in una nota: “U.S. Cremonese comunica che in occasione della ripresa dell’attività i componenti del gruppo squadra sono stati sottoposti contestualmente a tampone rapido ad immunofluorescenza e tampone molecolare. L’esito del controllo con tampone rapido ha evidenziato la positività al Covid 19 di un atleta del gruppo squadra, immediatamente isolato. Tutti i calciatori risultati negativi hanno svolto allenamenti individuali. Domani i grigiorossi si alleneranno a partire dalle ore 11?. In totale ora i calciatori positivi sono ... Leggi su sportface (Di domenica 2 gennaio 2022) La, come altri club di Serie B, si trova alle prese con diversi casi di-19 all’interno del gruppo squadra. Nelle ultime ore la società lombarda ha riscontrato una nuova, come annunciato in una nota: “U.S.comunica che in occasione della ripresa dell’attività i componenti del gruppo squadrastati sottoposti contestualmente a tampone rapido ad immunofluorescenza e tampone molecolare. L’esito del controllo con tampone rapido ha evidenziato laal19 di un atleta del gruppo squadra, immediatamente isolato. Tutti i calciatori risultati negativi hanno svolto allenamenti individuali. Domani i grigiorossi si alleneranno a partire dalle ore 11?. Inora i calciatori positivi...

