Cagliari, colpo dalla Roma per Mazzarri: i dettagli (Di domenica 2 gennaio 2022) Il Cagliari di Mazzarri che non gode di una buona posizione in classifica, è molto attivo sul mercato. Dopo l’arrivo di Lovato in difesa, è pronto un altro colpo, difatti è quasi fatta per l’arrivo di Calafiori dalla Roma. Il giocatore potrebbe essere già in giornata in terra sarda. Si tratta di un prestito un prestito secco fino al termine della stagione. Riccardo Calafiori, Roma La Roma, dunque, cede il suo gioiellino per fargli trovare maggiore spazio e minuti. Step molto importante per la carriera del giovane laterale sinistro che con tutta probabilità sarà il titolare della fascia sinistra. Leggi su rompipallone (Di domenica 2 gennaio 2022) Ildiche non gode di una buona posizione in classifica, è molto attivo sul mercato. Dopo l’arrivo di Lovato in difesa, è pronto un altro, difatti è quasi fatta per l’arrivo di Calafiori. Il giocatore potrebbe essere già in giornata in terra sarda. Si tratta di un prestito un prestito secco fino al termine della stagione. Riccardo Calafiori,La, dunque, cede il suo gioiellino per fargli trovare maggiore spazio e minuti. Step molto importante per la carriera del giovane laterale sinistro che con tutta probabilità sarà il titolare della fascia sinistra.

Advertising

ilriformista : Dopo dieci anni di persecuzione politico-giudiziaria, #Burzi non ha più sopportato l’umiliazione. Come Cagliari, co… - infoitsport : Calciomercato Cagliari, Mazzarri può esultare: visite mediche per il colpo - NMercato24 : Cagliari, colpo dal Sassuolo: in arrivo Goldaniga. #Calciomercato #1gennaio - serieAnews_com : #Calciomercato, il #Cagliari piazza il primo colpo nella campagna di rafforzamento: lunedì arriverà #Goldaniga dal… - MyNameIsMaurus : @colpo_di_scema A Cagliari c'è nebbia -