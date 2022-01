Avanti un Altro torna il 9 gennaio. Nel cast Clayton Norcross (ex Thorne di Beautiful) (Di domenica 2 gennaio 2022) Laurenti e Bonolis E’ fissato per domenica 9 gennaio 2022 il ritorno di Avanti e un Altro nel preserale di Canale 5, attualmente occupato dalla repliche di Caduta Libera. Paolo Bonolis, mattatore storico del game show, ritorna per l’undicesima stagione alla guida del preserale più bizzarro della tv affiancato da Luca Laurenti. Come da tradizione, in ogni puntata, un’interminabile fila di concorrenti prova a giocarsi il tutto e per tutto per aggiudicarsi la vittoria e il montepremi, in un clima di allegria e leggerezza. Presente l’affollato ‘salottino’ capitanato da Miss Claudia (Claudia Ruggeri), con persone comuni, al tempo stesso estremamente originali, che pongono ai concorrenti divertenti domande scelte in base alle proprie passioni e interessi. Tra i personaggi storici ci saranno la bonas Sara Croce, lo ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 2 gennaio 2022) Laurenti e Bonolis E’ fissato per domenica 92022 il ritorno die unnel preserale di Canale 5, attualmente occupato dalla repliche di Caduta Libera. Paolo Bonolis, mattatore storico del game show, riper l’undicesima stagione alla guida del preserale più bizzarro della tv affiancato da Luca Laurenti. Come da tradizione, in ogni puntata, un’interminabile fila di concorrenti prova a giocarsi il tutto e per tutto per aggiudicarsi la vittoria e il montepremi, in un clima di allegria e leggerezza. Presente l’affollato ‘salottino’ capitanato da Miss Claudia (Claudia Ruggeri), con persone comuni, al tempo stesso estremamente originali, che pongono ai concorrenti divertenti domande scelte in base alle proprie passioni e interessi. Tra i personaggi storici ci saranno la bonas Sara Croce, lo ...

