Albano insieme ad una delle sue figlie | riuscite a riconoscere chi è?

Leggi su altranotizia

(Di domenica 2 gennaio 2022)Carrisi è Cellino San Marco, è la famiglia unita, è la tradizione, l’amore per le persone care e per la terra che gli ha dato i natali. Una foto lo raffigura accanto ad unasue bellissimea riconoscerla?-e-Romina-Carrisi-AltranotiziaQuando si pensa adCarrisi, in arte Al Bano ed alla sua meravigliosa famiglia allargata, vengono in mente quelle grandi famiglie patriarcali, agli inizi del 1900, quando nonni, genitori, figli e nipoti vivevano la loro quotidianità, fatta spesso di lavoro faticoso e di un vissuto all’insegna della semplicità, sotto uno stesso tetto. La famiglia è sempre stato non ‘un’ ma ‘il’ valore per l’artista di Cellino San Marco. E se nel mondo conoscono il nome di quel piccolo e bellissimo centro, in ...