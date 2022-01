Vercelli | clamorosa evasione dal carcere a Capodanno | un albanese in fuga

(Di sabato 1 gennaio 2022) Roma, 1 gen – Al’di. Sembra quasi il titolo di un film, invece è la cronaca degli eventi di stanotte riportati sull’Ansa.e l’diInizia il 2022, e poche ore dopo avviene l’impensabile. Secondo il Sappe due detenuti albanesi, condannati fino al 2029 per una rapina nelle ville nel Casallese e nel Vercellese, “si sono calati dalla cella e si sono recati nel perimetro interno del. Si sono poi arrampicati sul muro di cinta e, aiutati da un complice che ha lanciato loro delle corde, si sono calati dal muro ma uno dei due è caduto, rompendosi un braccio, ed è stato bloccato dagli agenti mentre l’altro è riuscito a fuggire con l’aiuto proprio del complice”. L’di ...

Lo fa sapere il Sappe: "Evasione annunciata"evasione dal carcere dia poche ore dall'inizio del nuovo anno . A quanto fa sapere il Sappe, due detenuti albanesi, con fine pena 2029 perché riconosciuti responsabili di rapina ...Per il leader del SAPPE, "questa diè una evasione annunciata, frutto della superficialità con cui sono state trattate e gestite le molte denunce fatte dal Sindacato Autonomo Polizia ...Carcere Vercelli: clamorosa evasione dal penitenziario di due detenuti, uno ripreso l'altro in in fuga Clamorosa evasione dal carcere di ...Una clamorosa evasione dal carcere di Vercelli a poche ore dall’inizio del nuovo anno con due carcerati che sono riusciti ad uscire, uni subito ripreso, l'altro ancora ricercato. Ecco quanto riportano ...