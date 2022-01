Sudafrica, la salma di Desmond Tutu verrà liquefatta (Di sabato 1 gennaio 2022) La salma dell'arcivescovo Desmond Tutu verrà liquefatta, vale a dire sottoposta a un procedimento chimico ritenuto un'alternativa ecologica alla cremazione: lo riporta la Bbc. Era 'ciò a cui aspirava ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 1 gennaio 2022) Ladell'arcivescovo, vale a dire sottoposta a un procedimento chimico ritenuto un'alternativa ecologica alla cremazione: lo riporta la Bbc. Era 'ciò a cui aspirava ...

Il corpo di Desmond Tutu sarà sciolto con una cremazione acquatica di Redazione Online La salma dell'arcivescovo sarà sottoposta all'idrolisi alcalina, una procedura descritta come "amica ... da guerriero per l'ambiente qual era" Mentre sono in corso, in Sudafrica, i ...

