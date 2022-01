Sophie Codegoni frena Alessandro Basciano | ma lui l’attacca | è polemica sul web

(Di sabato 1 gennaio 2022) È stata una notte abbastanza movimentata al GF Vip. I concorrenti si sono scatenati tra balli e brindisi per una serata all’insegna del divertimento. Non sono mancati anche baci e di certo non è passato inosservato anche quello che si sono scambiati, prima al gioco del vischio e successivamente allo … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

infoitcultura : Grande Fratello Vip: Sophie Codegoni e Jessica Selassié fanno pace, la reazione di Soleil Sorge e Katia Ricciarelli - infoitcultura : Basciano e Sophie Codegoni si coccolano, la sua mano scende troppo: la faccia di lui - infoitcultura : GF Vip, Sophie Codegoni si dichiara ad Alessandro Basciano: “Voglio stare con te” - zazoomblog : Gf Vip 6 i dubbi di Jessica Selassié su Alessandro Basciano: “È ambiguo con Soleil Sorge ballava molto più spinto c… - thewichmorgana : @Vivi40922522 @_Mglatine Sophie.Codegoni -

Ultime Notizie dalla rete : Sophie Codegoni

Alessandro Basciano , dopo qualche bicchiere di troppo bevuto durante i festeggiamenti di Capodanno all'interno della Casa del Grande Fratello Vip , si è rivolto a, lasciandosi andare a dichiarazioni che molti hanno giudicato eccessive, maschiliste e aggressive . Gf Vip: Alessandro Basciano fuori controllo Basciano e l'ex tronista, durante la ...Alessandro Basciano è più interessato a Soleil Sorge che alla conoscenza di: parola di Jessica Selassiè . Dopo la notte di San Silvestro, la princess ha svelato il suo parere a Federica Calemme durante un momento di relax in sauna. Basciano più interessato a ...Leggi anche Concorrenti malati, situazione allarmante al Gf Vip. Soleil, Katia e Manila hanno poi deciso di chiudere l’argomento affermando di aspettare la prossima puntata del Grande Fratello Vip. Sc ...GF Vip, Sophie Codegoni confessa ad Alessandro Basciano: “A me le persone così non piacciono”. Al GF Vip Sophie Codegoni sembra aver trovato in Alessandro Basciano una persona nella quale riversare mo ...