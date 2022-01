Sole e caldo in montagna, nebbia in pianura (Di sabato 1 gennaio 2022) Il 2022 inizia tra cieli sereni e nebbie a Bergamo e in provincia. Parola di Marco Tarantola del Centro Meteo Lombardo. ANALISI GENERALE L’espansione dell’alta pressione dal nord Africa verso l’Europa occidentale sta determinando l’afflusso di aria molto calda in quota, con maggiore interessamento di Alpi e Prealpi. L’ulteriore rinforzo dell’alta pressione garantirà dunque alcuni giorni di tempo Soleggiato in montagna con temperature molto superiori alle medie, mentre in pianura assisteremo a nebbie persistenti e forti inversioni termiche. Sabato 1 gennaio 2022 Tempo Previsto: al mattino bel tempo su Alpi e Prealpi, nebbie dense su tutta la Valpadana. Nel pomeriggio Sole sui rilievi e sull’alta pianura, persistenza di nebbie sulla media e bassa pianura. Nella sera tornano le nebbie ... Leggi su bergamonews (Di sabato 1 gennaio 2022) Il 2022 inizia tra cieli sereni e nebbie a Bergamo e in provincia. Parola di Marco Tarantola del Centro Meteo Lombardo. ANALISI GENERALE L’espansione dell’alta pressione dal nord Africa verso l’Europa occidentale sta determinando l’afflusso di aria molto calda in quota, con maggiore interessamento di Alpi e Prealpi. L’ulteriore rinforzo dell’alta pressione garantirà dunque alcuni giorni di tempoggiato incon temperature molto superiori alle medie, mentre inassisteremo a nebbie persistenti e forti inversioni termiche. Sabato 1 gennaio 2022 Tempo Previsto: al mattino bel tempo su Alpi e Prealpi, nebbie dense su tutta la Valpadana. Nel pomeriggiosui rilievi e sull’alta, persistenza di nebbie sulla media e bassa. Nella sera tornano le nebbie ...

