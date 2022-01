Olivia è la prima bimba nata nel 2022

(Di sabato 1 gennaio 2022) E’a neanche un secondo dallo scoccare della mezzanotte, lain Italia dell’anno. La nascita è avvenuta alla Casa di Cura Santa Famiglia di Roma.– con la mamma Alexandra e il papà Luca – sta bene e pesa 3,800 Kg. Il parto si svolto nella Clinica romana di via dei Gracchi, l’unica mono specialistica in ostetricia e ginecologia, che ha registrato il felice record di 2.050 bambini nati nel 2021. Ilè il quinto anno consecutivo nel quale il primo bambino dell’anno nasce nella Capitale alla Santa Famiglia. “Benvenutae grazie alla mamma e al papà per aver scelto la Santa Famiglia per mettere al mondo la loro figlia. Ringrazio di cuore anche l’équipe dei medici e dei dipendenti della Clinica che con competenza e dedizione ...

AGI - Neanche un secondo dopo l'inizio del 2022 è nata. Lanata dell'anno in Italia è venuta alla luce a mezzanotte nella Casa di cura Santa Famiglia di Roma.pesa 3,800 Kg e sta bene come la mamma, Alexandra, per la gioia del padre ...Olivia la prima bimba nata a Roma, è venuta alla luce nella Casa di Cura Santa Famiglia. È anche la prima nata in Italia nel 2022. È nata a Roma la prima bimba venuta al mondo nel 2022 in Italia. Si c ...A Roma la prima nata in Italia nel 2022: benvenuta Olivia. A dare il benvenuto a Olivia anche Donatella Possemato ...