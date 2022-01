Milan | Pioli concede un giorno di riposo | sei giocatori si allenano comunque

(Di sabato 1 gennaio 2022) Seidelsi sono presentati aello anche neldi. Il tecnico Stefanoaveva infatti concesso una giornata di stop ai rossoneri, tuttavia qualcuno hadeciso di allenarsi. Tra questi Theo Hernandez, Tomori e Brahim Diaz, che hanno documentato il leggero allenamento con una foto su Instagram. Con loro anche Ibrahimovic, Florenzi e Conti. Notizie molto positive, che dimostrano il desiderio della squadra di farsi trovare pronta in vista della ripresa della Serie A, programmata per il 6 gennaio. Può sorridere, che con il passare del tempo sta recuperando svariati. Calabria, Ibrahimovic, Leao e Rebic dovrebbero infatti tornare ad allenarsi in gruppo. Sempre out invece Pellegri e ...

