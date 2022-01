Meteo Roma del 01-01-2022 ore 19 | 15

Leggi su romadailynews

(Di sabato 1 gennaio 2022)venerdì trovate l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord al mattino tempo stabile prevalenza di cieli sereni con il Bimby basso in pianura padana al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo come giuria densamente su Liguria e pianura padana in serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con foschie e nebbie sui medesimi settori al centro prevalenza di cieli sereni al mattino con un ribasso è lungo il medio alto Adriatico nel pomeriggio ancora tempo stabile Economy basta in arrivo anche sulle coste toscane in insalata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con velocità bassa sulle coste in Toscana sereno o poco nuvoloso sui restanti settori al sud Sole pieno al mattino sulle regioni peninsulari qualche Sicilia occidentale Sardegna al pomeriggio ancora nubi basse tra Sardegna e Sicilia occidentale cieli soleggiati ...