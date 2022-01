LIVE Tour de Ski 2022, Sprint Oberstdorf in DIRETTA: Pellegrino e De Fabiani per stupire (Di sabato 1 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.44: Myhrvold si inserisce in nona piazza, Krehl in undicesima 9.43: Non sono partite la statunitense Kern e la svedese Lundgren 9.42: Pittin si inserisce in 30ma posizione, subito alle spalle di Comarella che è 28ma 9.41: In testa va la finlandese Matintalo, si inserisce al quinto posto l’altra finlandese Kylloenen 9.40: La zampata della slovena Lampic che va in testa al traguardo con 2? di vantaggio su T. Weng 9.38: Sorina si inserisce al quarto posto, Parmakoski settima, Niskanen ottava, Ogden nona 9.37: Nepryaeva è quinta a 1?79 da T. Weng 9.36: Diggins si inserisce al secondo posto, Comarella è nona a 13? da Weng 9.35: T. Weng va in testa, Kalvaa è quarta 9.35: Karlsson è seconda a 19 centesimi da Hennig al traguardo 9.34: Hennig rifila 8? a Andersson al traguardo e va al comando 9.33: Fossesholm prima al ... Leggi su oasport (Di sabato 1 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.44: Myhrvold si inserisce in nona piazza, Krehl in undicesima 9.43: Non sono partite la statunitense Kern e la svedese Lundgren 9.42: Pittin si inserisce in 30ma posizione, subito alle spalle di Comarella che è 28ma 9.41: In testa va la finlandese Matintalo, si inserisce al quinto posto l’altra finlandese Kylloenen 9.40: La zampata della slovena Lampic che va in testa al traguardo con 2? di vantaggio su T. Weng 9.38: Sorina si inserisce al quarto posto, Parmakoski settima, Niskanen ottava, Ogden nona 9.37: Nepryaeva è quinta a 1?79 da T. Weng 9.36: Diggins si inserisce al secondo posto, Comarella è nona a 13? da Weng 9.35: T. Weng va in testa, Kalvaa è quarta 9.35: Karlsson è seconda a 19 centesimi da Hennig al traguardo 9.34: Hennig rifila 8? a Andersson al traguardo e va al comando 9.33: Fossesholm prima al ...

