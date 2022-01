Juventus | buone notizie dall’allenamento | Chiesa in gruppo | presente anche Chiellini

(Di sabato 1 gennaio 2022)per la, già al lavoro per preparare al meglio la sfida contro il Napoli, in programma il 6 gennaio 2022. Federicoha infatti svolto tutto l’allenamento con il. Stesso discorso per Giorgio, finalmente tornato ad allenarsi. Due pedine importanti per il tecnico Massimiliano Allegri, che spera di avere a disposizione più giocatori possibili in vista del prossimo impegno di Serie A 2021/2022. “La squadra si è ritrovata nel pomeriggio alloTraining Center. Seconda seduta individuale per i sudamericani, mentre ilsi è concentrato sul lavoro atletico ed esercitazioni tecniche sullo sviluppo della manovra. Domani, domenica 2 gennaio, la preparazione continua: in programma una doppia seduta” si legge ...

