Il Napoli su Tuanzebe: colpo di mercato ad un passo, telefonate decisive nella notte (Di sabato 1 gennaio 2022) Axel Tuanzebe al Napoli, il nuovo difensore centrale per Luciano Spalletti si avvicina sempre di più. Contatti intensi col Manchester United. Il giocatore è in prestito all’Aston Villa dove sta giocando poco, il Manchester United è il proprietario del cartellino di Tuanzebe che ora è vicinissimo al Napoli. Alfredo Pedullà fa sapere che l’ultima chiamata decisiva tra il club di De Laurentiis e il Manchester è stata fatta nella tarda serata del 31 dicembre 2021. Una call conference per mettere a punto gli ultimi dettagli. Secondo l’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà oramai mancherebbe veramente poco vedere Tuanzebe in maglia azzurra. In giornata ci saranno ulteriori aggiornamenti, ma il “Napoli ha archiviato altre ipotesi” dice ... Leggi su napolipiu (Di sabato 1 gennaio 2022) Axelal, il nuovo difensore centrale per Luciano Spalletti si avvicina sempre di più. Contatti intensi col Manchester United. Il giocatore è in prestito all’Aston Villa dove sta giocando poco, il Manchester United è il proprietario del cartellino diche ora è vicinissimo al. Alfredo Pedullà fa sapere che l’ultima chiamata decisiva tra il club di De Laurentiis e il Manchester è stata fattatarda serata del 31 dicembre 2021. Una call conference per mettere a punto gli ultimi dettagli. Secondo l’esperto di calcioAlfredo Pedullà oramai mancherebbe veramente poco vederein maglia azzurra. In giornata ci saranno ulteriori aggiornamenti, ma il “ha archiviato altre ipotesi” dice ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato, @sscnapoli | Nuova offerta al @ManUtd per #Tuanzebe. La situazione - AlfredoPedulla : #Tuanzebe-#Napoli: call conference positiva. Domani aggiornamento per via libera entro lunedì. Fiducia in crescita,… - TuttoMercatoWeb : TMW - Tuanzebe-Napoli, intesa a un passo! Si conta di chiudere l'accordo entro domenica - gigisavinelli : @vincenzo_maso @Alex_Piace @AlfredoPedulla Eh beh. Su Tuanzebe-Napoli siamo stati i primi in assoluto, poi ci sono… - adabagcompany : Fabrizio Romano claims Manchester United stance on Tuanzebe amid Napoli rumour -