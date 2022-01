FirenzePost : Firenze: sospesi dal 3 gennaio al 31 marzo controlli e multe per pulizia strade - lucia25968868 : RT @alessan47586283: Anche oggi 2 sospesi ??… che faranno di così grave. Tutti i miei amici Renziani sono persone perbene. È intervenuta la… - alessan47586283 : Anche oggi 2 sospesi ??… che faranno di così grave. Tutti i miei amici Renziani sono persone perbene. È intervenuta… - NicolaCiolini : RT @AliaServizi: Quali servizi sono attivi durante le feste? Quali sono sospesi? Se vuoi saperlo clicca su questo link e cerca il dettag… - AliaServizi : Quali servizi sono attivi durante le feste? Quali sono sospesi? Se vuoi saperlo clicca su questo link e cerca il… -

Ultime Notizie dalla rete : Firenze sospesi

Firenze Post

Sono sempre di più le città, grandi o piccole, che di . Da afino ai più piccoli Comuni, mezza Italia si adopera per proteggere i nostri amici dall'...scontrarsi mortalmente contro fili...l'opposizione chiede la testa dell'assessore regionale alla Sanità Simone Bezzini. A ... I no green pass organizzano le prima manifestazioni e vengonoi primi sanitari non vaccinati. ...Lo ha deciso la giunta comunale su proposta dell’assessore alla mobilità Stefano Giorgetti a causa della situazione sanitaria che vede molte persone in quarantena. Le auto quindi potranno non essere p ...Sono in tutto 94 i convogli soppressi per le quarantene del personale ferroviario: al loro posto coincidenze con altri treni o servizi bus ...