Fabrizio Corona su Nina Moric | Abbiamo perso i nostri figli

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di sabato 1 gennaio 2022)ha sempre fornito diversi elementi per far discutere di sé in moltissime occasioni durante gli ultimi anni. In questo caso, però, ha parlato della sua relazione con la modellae di come la loro storia d'amore sia finita male, lasciando dietro di sé per molto tempo polemiche e astio. Nonostante siano passati diversi anni da quando si sono lasciati,, durante un'intervista con Silvia Toffanin allo studio Verissimo, ha fatto luce sul perché si sono lasciati tanto tempo fa. Perché entrambi hanno deciso di non stare più insieme? Anni dopo si scoprono i retroscena dietro la rottura. L'ex re dei paparazzi,nasce a Catania nel 1974. La sua fama è stata il risultato dei tumultuosi eventi avvenuti nel mondo ...