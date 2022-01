E’ devastata Sara Ricci per la morte di Paolo Calissano: “Sei un’anima bella” (Di sabato 1 gennaio 2022) Erano i primi anni del 2000, per la prima volta Mediaset lanciava una soap in stile sudamericano tutta sua. Era Vivere, soap dei record che ha lanciato tanti giovanissimi attori. Tra questi anche Paolo Calissano e Sara Ricci, che proprio nella soap italiana, erano una coppia. Hanno fatto sognare milioni di italiani, oggi però, restano solo ricordi e dolore. Dopo la notizia della morte di Paolo Calissano, che si sarebbe tolto la vita, non restano che le lacrime. E poche ore fa la Ricci, devastata dal dolore per questa notizia, ha voluto ricordare un compagno di vita, un compagno di set, una persona speciale. Chi ha avuto modo di lavorare al fianco di Paolo lo ricorda solo con parole piene di stima e di rispetto. Ha ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 1 gennaio 2022) Erano i primi anni del 2000, per la prima volta Mediaset lanciava una soap in stile sudamericano tutta sua. Era Vivere, soap dei record che ha lanciato tanti giovanissimi attori. Tra questi anche, che proprio nella soap italiana, erano una coppia. Hanno fatto sognare milioni di italiani, oggi però, restano solo ricordi e dolore. Dopo la notizia delladi, che si sarebbe tolto la vita, non restano che le lacrime. E poche ore fa ladal dolore per questa notizia, ha voluto ricordare un compagno di vita, un compagno di set, una persona speciale. Chi ha avuto modo di lavorare al fianco dilo ricorda solo con parole piene di stima e di rispetto. Ha ...

