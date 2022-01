Covid arrivato in Antartide, focolaio in base scientifica belga (Di sabato 1 gennaio 2022) Il Covid è arrivato fino in Antartide, dove si è sviluppato un focolaio nella base scientifica belga Princesse Elisabeth. Il primo caso, ha raccontato Le Soir, si è sviluppato il 14 dicembre all’interno di una squadra arrivata sette giorni prima. Ma malgrado tutte le precauzioni il contagio si è ormai esteso a 16 dei 25 residenti della stazione polare. Raggiunto dalla Bbc, Joseph Cheek della International Polar Foundation ha assicurato che “la situazione non è drammatica”. Tutte le persone presenti nella base polare sono vaccinate e i sintomi dei contagiati sono lievi. “Anche se c’è il problema della quarantena per chi ha preso il virus, ciò non ha avuto un particolare impatto sul lavoro in generale”, ha detto Cheek, sottolineando che nessuno dei ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 1 gennaio 2022) Ilfino in, dove si è sviluppato unnellaPrincesse Elisabeth. Il primo caso, ha raccontato Le Soir, si è sviluppato il 14 dicembre all’interno di una squadra arrivata sette giorni prima. Ma malgrado tutte le precauzioni il contagio si è ormai esteso a 16 dei 25 residenti della stazione polare. Raggiunto dalla Bbc, Joseph Cheek della International Polar Foundation ha assicurato che “la situazione non è drammatica”. Tutte le persone presenti nellapolare sono vaccinate e i sintomi dei contagiati sono lievi. “Anche se c’è il problema della quarantena per chi ha preso il virus, ciò non ha avuto un particolare impatto sul lavoro in generale”, ha detto Cheek, sottolineando che nessuno dei ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid arrivato Il Covid è arrivato fino in Antartide: focolaio in una base scientifica belga Il virus apparso per la prima volta il 14 dicembre. Forse portato da una squadra giunta sul posto. Ora ci sono 16 contagiati su 25 persone

Covid arrivato in Antartide, focolaio in base scientifica belga Adnkronos Covid in Italia, nuovo record di casi positivi: +141.262 nelle ultime 24 ore Nuovo record di casi di Covid in Italia: nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute, se ne sono registrati 141.262 contro i 144.243 di ieri con un numero di tampo ...

Il virus apparso per la prima volta il 14 dicembre. Forse portato da una squadra giunta sul posto. Ora ci sono 16 contagiati su 25 persone