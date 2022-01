Coppa del Mondo Slittino: Fischanaller settimo, vince ancora Ludwig (Di sabato 1 gennaio 2022) Vittoria stagionale numero quattro in Coppa del Mondo nel singolo maschile per Johannes Ludwig. Il tedesco si è reso autore di una grande vittoria, rimontando nella seconda manche l’austriaco Nico Gleirscher e l’azzurro Dominik Fischnaller. Lo stesso atleta italiano, ha commesso una serie di errori che lo hanno fatti scivolare fino alla in settima posizione, con il ventesimo tempo parziale. Il podio è stato completato quindi da Gleirscher, secondo a 68 millesimi, e dall’altro austriaco Wolfgang Kindl, terzo a 181 millesimi. Una seconda manche molto dura per tutti gli italiani, con Leon Felderer sceso dalla settima alla tredicesima posizione e Kevin Fischnaller dalla sesta alla sedicesima piazza. In classifica generale, Ludwig consolida la prima posizione con 675 punti contro i 551 di Kindl, Fishcnaller cede il terzo ... Leggi su sportface (Di sabato 1 gennaio 2022) Vittoria stagionale numero quattro indelnel singolo maschile per Johannes. Il tedesco si è reso autore di una grande vittoria, rimontando nella seconda manche l’austriaco Nico Gleirscher e l’azzurro Dominik Fischnaller. Lo stesso atleta italiano, ha commesso una serie di errori che lo hanno fatti scivolare fino alla in settima posizione, con il ventesimo tempo parziale. Il podio è stato completato quindi da Gleirscher, secondo a 68 millesimi, e dall’altro austriaco Wolfgang Kindl, terzo a 181 millesimi. Una seconda manche molto dura per tutti gli italiani, con Leon Felderer sceso dalla settima alla tredicesima posizione e Kevin Fischnaller dalla sesta alla sedicesima piazza. In classifica generale,consolida la prima posizione con 675 punti contro i 551 di Kindl, Fishcnaller cede il terzo ...

