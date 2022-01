Botti: 8 feriti a Napoli e provincia (Di sabato 1 gennaio 2022) E' di otto feriti tra Napoli e provincia, lo stesso numero dell'anno scorso quando si era registrato un forte calo rispetto agli anni precedenti, il bilancio della notte di Capodanno L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 1 gennaio 2022) E' di ottotra, lo stesso numero dell'anno scorso quando si era registrato un forte calo rispetto agli anni precedenti, il bilancio della notte di Capodanno L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

il_piccolo : Botti di Capodanno: petardi contro i cantieri Tav, bosco in fiamme. A Napoli un uomo colpito da un proiettile vagan… - rickysamp69 : RT @enricomariamor1: Ecco l’Italia migliore… : Capodanno, botti contro cantieri Tav: bosco in fiamme. Colpito da un proiettile vagante a Na… - FirenzePost : Botti: 8 feriti a Napoli e provincia - occhio_notizie : Il bilancio dei feriti di #Capodanno - messveneto : Botti di Capodanno: petardi contro i cantieri Tav, bosco in fiamme. A Napoli un uomo colpito da un proiettile vagan… -