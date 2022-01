ATP Cup 2022, Stefanos Tsitsipas: “Quello di oggi step precauzionale per assicurarmi di arrivare a Melbourne” (Di sabato 1 gennaio 2022) Stefanos Tsitsipas, con una scelta quantomeno particolare, ha deciso di non giocare oggi il singolare di ATP Cup con il quale, per la Grecia, avrebbe dovuto affrontare il polacco Hubert Hurkacz. Ha però messo piede in campo in doppio, vincendo insieme a Michail Pervolarakis, mentre il suo sostituto in singolare, Aristotelis Thanos, è stato nettamente sconfitto da Hurkacz (tra i due, del resto, ci sono oltre 1000 posti di differenza in classifica). Così ha spiegato la propria scelta l’ellenico: “Il recupero dall’operazione al gomito di novembre va bene per Melbourne, e Quello di oggi è stato un passaggio precauzionale per arrivarci. Vedremo match dopo match, fino ad allora. Spero di poter giocare lunedì con l’Argentina“. Più approfonditamente: “Mi sento meglio che mai. ... Leggi su oasport (Di sabato 1 gennaio 2022), con una scelta quantomeno particolare, ha deciso di non giocareil singolare di ATP Cup con il quale, per la Grecia, avrebbe dovuto affrontare il polacco Hubert Hurkacz. Ha però messo piede in campo in doppio, vincendo insieme a Michail Pervolarakis, mentre il suo sostituto in singolare, Aristotelis Thanos, è stato nettamente sconfitto da Hurkacz (tra i due, del resto, ci sono oltre 1000 posti di differenza in classifica). Così ha spiegato la propria scelta l’ellenico: “Il recupero dall’operazione al gomito di novembre va bene per, ediè stato un passaggioper arrivarci. Vedremo match dopo match, fino ad allora. Spero di poter giocare lunedì con l’Argentina“. Più approfonditamente: “Mi sento meglio che mai. ...

