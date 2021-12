Tamponi | nuovi centri e orari potenziati in tutta la Lombardia | si punta a 100 mila test in più alla settimana

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Gli obiettivi della task force voluta dvicepresidente della Regione, Moratti. Nelnesee offerta potenziata: la primasaranno almeno 10in più, a regime, a 45hub anche nella Bergamasca e in provincia di Brescia

RegLombardia : ?? A fronte di 229.059 tamponi effettuati, sono 39.152 i nuovi positivi (17%). ?? Consulta online la piattaforma con… - RegLombardia : ?? Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-2). A fronte di 209.685 tamponi effettuati, sono 32.696 i nuo… - RegioneER : ??#Coronavirus, @RegioneER confermata in ZONA BIANCA. Oggi 10.167 nuovi casi (+43%),+1% nei reparti Covid e -3% nell… - avespartacus : RT @MediasetTgcom24: Covid, 144.243 nuovi casi su 1.224.025 tamponi e altri 155 morti #covid - avespartacus : RT @MediasetTgcom24: Covid, 144.243 nuovi casi su 1.224.025 tamponi e altri 155 morti | Tasso di positività a 11,8% #covid -

Ultime Notizie dalla rete : Tamponi nuovi

La percentuale deipositivi sul numero difatti è del 16,4% . Sono 116 i pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell'Emilia - Romagna ( - 4 rispetto a ieri); l'...... venerdì 31 dicembre Oggi in Calabria ci sono stati 3 morti, 426 guariti e 2.053casi di Coronavirus su 17.263processati. Nelle ultime 24 ore in Calabria è risultato positivo ...L'Azienda Sanitaria Locale comunica su 3.674 tamponi effettuati sono risultate positive al COVID 974 persone: - 3, residenti nel comune di Aiello del Sabato; - 6, residenti nel comune di ...Sono 4773 (di età compresa tra 1 e 101 anni) i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 106573. Dei positivi odierni, 4124 sono stati ...