Sapevate che i figli di Duchessa inizialmente erano quattro? (Di venerdì 31 dicembre 2021) Gli Aristogatti, il super classico Disney che ha da poco ha compiuto cinquant'anni è la scelta migliore in tv se state in casa per la notte di Capodanno. Basta girare su Rai2 alle 21.25. Diretto da Wolfgang Reitherman, il film d'animazione del 1970 racconta la storia di un'amabile famigliola "aristocratica" di gatti, rapiti da un avido maggiordomo ma salvati dal randagio Romeo. Che riesce anche a conquistare i cuore della nobile mamma Duchessa. I film Disney migliori, tra classici e nuovi da vedere e rivedere guarda le foto Ma se del film conosciamo quasi tutte le battute a memoria, oltre a ...

Ultime Notizie dalla rete : Sapevate che Frequenze Radio 1 FM 2022: elenco completo per regione e provincia 31 dicembre 2021 - 7:00 Frequenze Radio 1 : ecco tutte le frequenze di Radio 1 in Italia, ordinate per regione, provincia e città pèer una rapida consultazione. Sapevate che Radio 1 è stata la prima radio in Italia? La prima vera trasmissione radiofonica in Italia infatti è del lontano 6 ottobre 1924 operata dall' URI (Unione Radiofonica Italiana), al ...

Test: quale fiocco di neve ti piace? Ecco chi sei veramente Sapevate che maggiori diramazioni corrispondono a un'aria più umida ? Il test che vi mettiamo a disposizione oggi è dedicato proprio a loro. In questo caso vi basterà scegliere, guardando la figura ...

Notte di Capodanno con "Gli Aristogatti": 10 curiosità sul film che (forse) non sapete Gli Aristogatti, il super classico Disney che ha da poco ha compiuto cinquant'anni è la scelta migliore in tv se state in casa per la notte di Capodanno. Basta girare su Rai2 alle 21.25. Diretto da ...

Cercano la rivincita i cuccioli abbandonati in uno scatolone Ancora un vile gesto avvenuto nelle campagne reggiane. Ora sono al canile I due fratellini cercano un famiglia che dia loro l’amore che non hanno avuto ...

