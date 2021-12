Oroscopo di Branko 1 gennaio | salute | fortuna e amore di Capodanno

Leggi su cityroma

Ariete – Cerca di iniziare l'anno senza paura, sii più aperto e meno riservato. Forse hai tante responsabilità, ma non devi essere distante dagli affetti. Anzi, cerca di divertirti con loro e di non giudicare prima di conoscere! Toro – Più scavi e più scopri qualcosa di te che non conoscevi, ma a un certo punto dovrai smettere di cercare. Cerca di mettere in pratica e di andare oltre! Gemelli – Oggi ti sentirai molto apprezzato e ora hai capito che non bisogna andare lontano per trovare l'affetto. La giornata promette grandi cose, approfittane! Cancro – Forse ascolterai lo stesso messaggio più volte prima di capire il significato. Non sei lento, ma non riesci a cambiare le tue abitudini. Anche se sai che forse devi farlo!