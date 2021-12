Omicron, la curva continua a crescere: incidenza dei casi raddoppiata in 7 giorni (Di venerdì 31 dicembre 2021) Silvio Brusaferro e Giovanni Rezza analizzano i dati relativi all'ultimo monitoraggio: tasso d'incidenza dei casi raddoppiato in una settimana e Omicron dominante dalla metà di gennaio Leggi su ilgiornale (Di venerdì 31 dicembre 2021) Silvio Brusaferro e Giovanni Rezza analizzano i dati relativi all'ultimo monitoraggio: tasso d'deiraddoppiato in una settimana edominante dalla metà di gennaio

Advertising

fanpage : Preoccupa sempre di più la diffusione della variante Omicron nel nostro Paese. La curva dei contagi si impenna e la… - SoniaLaVera : RT @BidoliNicola: @loreafg @Oigroigilativ @Papollo13 ?? Perche' Flu A e' presente nella sequenza genica della variante Omicron, quindi fare… - mattecapu : @giorgiogilestro Buona notizia si ma dal precedente grafico sembra che l'andamento della curva di efficacia sia lo… - paolodeluca72 : RT @LuMo71: Per quelli che 'con omicron il contenimento è impossibile' La Corea del Sud, che non è un'isola, né un paese di villaggi rural… - g_alo87 : RT @LuMo71: Per quelli che 'con omicron il contenimento è impossibile' La Corea del Sud, che non è un'isola, né un paese di villaggi rural… -