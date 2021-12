Kate Middleton indossa sempre più spesso il rosso? Non è un caso (Di venerdì 31 dicembre 2021) Kate Middleton stupisce ancora, e lo fa seguendo un fil rouge. La Duchessa di Cambridge torna a far parlare di sè, o meglio, del suo stile. Nonostante l’anno al termine sia stato ricco di successi e apprezzamenti, tra tutti i suoi look 2021 (qui i 5 migliori in assoluto), emerge un dettaglio ricorrente. Il rosso, colore audace e simbolico, è stato il protagonista indiscusso del suo guardaroba. E sembrerebbe non essere un caso, bensì un modo per preannunciare la sua scalata al trono. Dai cappotti agli abiti, dall’autunno alla primavera, ha saputo farsi notare con gran classe. La verità dietro le scelte di stile Presenzia a tantissimi eventi, spesso anche da sola. Si occupa di differenti iniziative, aiutando il suo popolo e sostenendo chi è in difficoltà. Kate Middleton, ... Leggi su amica (Di venerdì 31 dicembre 2021)stupisce ancora, e lo fa seguendo un fil rouge. La Duchessa di Cambridge torna a far parlare di sè, o meglio, del suo stile. Nonostante l’anno al termine sia stato ricco di successi e apprezzamenti, tra tutti i suoi look 2021 (qui i 5 migliori in assoluto), emerge un dettaglio ricorrente. Il, colore audace e simbolico, è stato il protagonista indiscusso del suo guardaroba. E sembrerebbe non essere un, bensì un modo per preannunciare la sua scalata al trono. Dai cappotti agli abiti, dall’autunno alla primavera, ha saputo farsi notare con gran classe. La verità dietro le scelte di stile Presenzia a tantissimi eventi,anche da sola. Si occupa di differenti iniziative, aiutando il suo popolo e sostenendo chi è in difficoltà., ...

