Il dato che fa ben sperare: quanti sono i ricoveri con Omicron (Di venerdì 31 dicembre 2021) Crollano i ricoveri dovuti ad Omicron: -40%. In calo anche tutti gli altri indici, dalle terapie intensive al bisogno di ossigenazione, rispetto alle altre tre ondate. Ecco i numeri Leggi su ilgiornale (Di venerdì 31 dicembre 2021) Crollano idovuti ad: -40%. In calo anche tutti gli altri indici, dalle terapie intensive al bisogno di ossigenazione, rispetto alle altre tre ondate. Ecco i numeri

lauraboldrini : 116 femminicidi in un anno, dato spaventoso che conferma un gigantesco problema culturale. Troppi uomini continua… - borghi_claudio : @BonomiAllegra @TatyTDV @sbonaccini Si. E' vero. I vaccinati da meno di 15 giorni nelle tabelle vanno nella colonna… - boccadutri : Possiamo dire, senza che si offenda nessuno, che è un dato di fatto che su trasporto pubblico delle grandi città e… - fede_elefante : @Simy63957584 AHAHAHAHAH sai vero che hai dato dell’omofobo ad una persona e che potrebbe denunciarti per diffamazi… - blvckswing : comprato nevernight 2 e 3 sul Kobo perché purtroppo il formato fisico è enorme e per me è scomodissimo dato che leg… -

Ultime Notizie dalla rete : dato che COP buona, COP cattiva Pechino stava segnalando chiaramente che si stava dando da sé un ruolo di primo piano. La dichiarazione congiunta di Stati Uniti e Cina, verso la conclusione del vertice, ha dato nuovo slancio ai ...

Le chat smentiscono Cascini sugli incontri con Palamara ...trasmesso nel capoluogo umbro proprio da Cascini il maggio precedente e che aveva fatto naufragare i sogni di gloria di Palamara, anch'egli in corsa per diventare aggiunto a Roma. Su chi abbia dato ...

Il nuovo Covid: con Omicron 40% in meno di ricoveri ilGiornale.it wesley carr Stando ad alcuni documenti rimasti segreti fino ad oggi è stato il decano di Westminster, il reverendo Wesley Carr, a fare pressione sulla Regina e sulla Royal family perché invitasse il musicista, ..

Giallo ad Ariano Irpino: il 29enne Michele Lo Conte trovato morto a letto Un 29enne è stato trovato morto nel suo letto dai familiari e sul suo decesso è giallo. Il giovane era vaccinato con due dosi e pronto a prenotare la terza iniezione.

