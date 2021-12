I cinquanta per Mattarella. Pronti a votarlo subito per formalizzare la sua candidatura (Di venerdì 31 dicembre 2021) Deve saperlo anche se non gli farà piacere. Mentre lui prepara il discorso d’uscita, loro contano i voti in entrata. Non è più una chiacchiera. Adesso gira un numero. Si sta allestendo sottovoce un partito, che ovviamente si definisce il partito che ha a cuore l’Italia, e che è pronto a votare Sergio Mattarella alla prima votazione. Alcuni si stanno dichiarando pubblicamente. Altri, i più colti, parlano dell’inevitabilità del sacrificio e si riparano dietro le opere di Sant’Ignazio. Sono almeno 50 grandi elettori e con la loro scheda formalizzerebbero la candidatura. Prendiamone due. Hanno avuto il coraggio di dirlo: “Mattarella!”. Uno è il deputato del Misto, Antonio Tasso, e lo ha dichiarato a Radio Radicale. L’altro è Germano Pettarin di Coraggio Italia e ha usato queste parole “Mattarella, un esempio che farò mia ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 31 dicembre 2021) Deve saperlo anche se non gli farà piacere. Mentre lui prepara il discorso d’uscita, loro contano i voti in entrata. Non è più una chiacchiera. Adesso gira un numero. Si sta allestendo sottovoce un partito, che ovviamente si definisce il partito che ha a cuore l’Italia, e che è pronto a votare Sergioalla prima votazione. Alcuni si stanno dichiarando pubblicamente. Altri, i più colti, parlano dell’inevitabilità del sacrificio e si riparano dietro le opere di Sant’Ignazio. Sono almeno 50 grandi elettori e con la loro scheda formalizzerebbero la. Prendiamone due. Hanno avuto il coraggio di dirlo: “!”. Uno è il deputato del Misto, Antonio Tasso, e lo ha dichiarato a Radio Radicale. L’altro è Germano Pettarin di Coraggio Italia e ha usato queste parole “, un esempio che farò mia ...

Advertising

bellalilli161 : RT @alessi2686: 'Certo che è bello avere vent'anni. Ma anche averne quaranta,cinquanta,sessanta,settanta,ecc,ha i suoi vantaggi.A sera per… - ryuqvaza : Ma esiste una roba tipo vinted ma per i libri (non ditemi il Libr4ccio che quelli non ti danno manco cinquanta centesimi) - alessi2686 : 'Certo che è bello avere vent'anni. Ma anche averne quaranta,cinquanta,sessanta,settanta,ecc,ha i suoi vantaggi.A s… - delia_pris : 169/n >concedere finanziamenti in piena autonomia fino a cinquanta milioni. Per vent’anni nessuno ha mai avuto nien… - Glicine00153383 : RT @lucy_4com: Ci vogliono due anni per imparare a parlare e cinquanta per imparare a tacere. Il silenzio non è vuoto, ma è pieno di rispos… -

Ultime Notizie dalla rete : cinquanta per Telefonata Biden - Putin per trovare una via diplomatica sull'Ucraina: 50 minuti di colloquio NEW YORK - È durata cinquanta minuti la telefonata tra Joe Biden e Vladimir Putin , la seconda conversazione tra i due ... Questo contenuto è riservato agli abbonati 0,25 alla settimana per tre mesi ...

Le icone di stile degli italiani ... così come la sua interpretazione in chiave grunge della pin up anni Cinquanta, hanno conquistato ... E Dopo aver indossato dei pantaloni in latex alla festa per l'uscita del suo album a luglio, le ...

I cinquanta per Mattarella. Pronti a votarlo subito per formalizzare la sua candidatura Il Foglio I cinquanta per Mattarella. Pronti a votarlo subito per formalizzare la sua candidatura Esiste già un cartello di parlamentari (e non solo) che vuole il bis del presidente. Da Leu al Misto e il gruppo dei cattolici del Pd. Ma Mattarella si oppone perchè "è un modo per non inventarsi null ...

Cesena, una bambolina infermiera per dire grazie ai sanitari Nonno e due nipotine hanno realizzato a mano 50 piccole infermiere di pezza da regalare ai sanitari dell’ospedale Morgagni di Forlì. "Un gesto di gratitudine" ...

NEW YORK - È durataminuti la telefonata tra Joe Biden e Vladimir Putin , la seconda conversazione tra i due ... Questo contenuto è riservato agli abbonati 0,25 alla settimanatre mesi ...... così come la sua interpretazione in chiave grunge della pin up anni, hanno conquistato ... E Dopo aver indossato dei pantaloni in latex alla festal'uscita del suo album a luglio, le ...Esiste già un cartello di parlamentari (e non solo) che vuole il bis del presidente. Da Leu al Misto e il gruppo dei cattolici del Pd. Ma Mattarella si oppone perchè "è un modo per non inventarsi null ...Nonno e due nipotine hanno realizzato a mano 50 piccole infermiere di pezza da regalare ai sanitari dell’ospedale Morgagni di Forlì. "Un gesto di gratitudine" ...