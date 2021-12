Helmut Marko difensore di Masi: “Lui è l’arbitro e ciò che decide è valido” (Di venerdì 31 dicembre 2021) l’arbitro ha sempre ragione, o quasi. Un punto su cui non sembrano certo andare tutti d’accordo. Così come visto dalle controversie dopo l’ultimo GP di Abu Dhabi, con ancora aperte discussioni sull’ambiguo operato di Michael Masi. Forzata infatti la procedura di ripartenza dal Direttore Gara, in seguito all’ingresso in pista della Safety Car, in modo che la corsa si concludesse “gareggiando” e non dietro la vettura di sicurezza. difensore del caso, come è forse ovvio che sia, il responsabile Red Bull Helmut Marko, che ha invece sostenuto la legittimità dell’arbitraggio. Ecco cosa ha detto sulla questione Masi: “È l’arbitro a decidere ciò che è valido”. Controverse le scelte del Direttore Gara al GP di Abu Dhabi. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 31 dicembre 2021)ha sempre ragione, o quasi. Un punto su cui non sembrano certo andare tutti d’accordo. Così come visto dalle controversie dopo l’ultimo GP di Abu Dhabi, con ancora aperte discussioni sull’ambiguo operato di Michael. Forzata infatti la procedura di ripartenza dal Direttore Gara, in seguito all’ingresso in pista della Safety Car, in modo che la corsa si concludesse “gareggiando” e non dietro la vettura di sicurezza.del caso, come è forse ovvio che sia, il responsabile Red Bull, che ha invece sostenuto la legittimità dell’arbitraggio. Ecco cosa ha detto sulla questione: “Ère ciò che è”. Controverse le scelte del Direttore Gara al GP di Abu Dhabi. ...

Advertising

MotoriNews24 : F1, Marko ci ripensa: «In Brasile Mercedes legale» - rnaudmeunier : RT @automotorinews: ??? #F1, Helmut #Marko ritratta sulla #Mercedes in Brasile ??? 'Sono sicuro che fosse tutto legale in Brasile. Ma il mo… - fracarotti : RT @diegocatalano77: Helmut Marko ha impiegato un mese per ammettere ciò che tutti i controlli avevano confermato: la #Mercedes di #Hamilto… - diegocatalano77 : Helmut Marko ha impiegato un mese per ammettere ciò che tutti i controlli avevano confermato: la #Mercedes di… - automotorinews : ??? #F1, Helmut #Marko ritratta sulla #Mercedes in Brasile ??? 'Sono sicuro che fosse tutto legale in Brasile. Ma i… -