Rinnovo Cambiaso, adesso la Juve lo vuole blindare: tutti i dettagli sul possibile nuovo accordo con l’esterno. Andrea Cambiaso, uno dei talenti della Juve, è al centro dell’attenzione per quanto riguarda il suo futuro al club bianconero. Come riportato da Gazzetta dello Sport, il mercato Juve sta valutando la possibilità di prolungare ulteriormente il contratto di Cambiaso, che attualmente è in scadenza nel 2029. L’esterno potrebbe essere un elemento chiave per la squadra di Igor Tudor nei prossimi anni. L’idea del club bianconero è quella di consolidare il ruolo di Cambiaso e renderlo una pedina fondamentale nella rosa della Juve. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Rinnovo Cambiaso, adesso la Juve lo vuole blindare! Aumento dello stipendio e prolungamento: tutti i dettagli sul possibile nuovo accordo