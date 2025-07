Ciclismo su pista la Sicilia conquista l' accesso alla finale del Trofeo delle Regioni

Cinque regioni una sola vincitrice, la Sicilia. Il Trofeo delle Regioni Area Sud Pista, fase preliminare che si è svolta venerdì 11 luglio al Velodromo Paolo Pilone di Noto (Siracusa), ha visto contendersi la finale nazionale, in programma l'11 settembre al Velodromo Glauco Servadei di Forlì, la.

Il verdetto è stato inequivocabile: la Rappresentativa Siciliana, con 100 punti di vantaggio sul Lazio arrivata seconda, stacca il pass per la finale del Trofeo più importante d'Italia dedicato agli agonisti del settore pista

