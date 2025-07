Ritrovato il bambino scomparso a Ventimiglia l’emozione dei genitori e la loro corsa per abbracciarlo – Video

“Grazie di cuore a tutti”. Con queste parole il papà del piccolo Allan Bernard Ganao, il bambino di 5 anni scomparso venerdì alle 19.15 dal camping ‘Por la Mar’ di Latte, frazione di Ventimiglia. ha ringraziato il sindaco Flavio Di Muro, abbracciandolo. Poi i genitori sono corsi ad abbracciare il piccolo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ritrovato il bambino scomparso a Ventimiglia, l’emozione dei genitori e la loro corsa per abbracciarlo – Video

