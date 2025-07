Le macchine ci leggono nel pensiero

Possiamo davvero controllare computer, telefoni e oggetti solo con la forza della mente? Dalle interfacce neurali al diritto alla libertà cognitiva, un viaggio ai confini tra scienza, sogno e sorveglianza. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Le macchine ci leggono nel pensiero

La nuova frontiera dell'intelligenza artificiale è tradurre i pensieri in testo; Leggere la tua mente: come l'intelligenza artificiale decodifica l'attività cerebrale per ricostruire ciò che vedi e senti; Come difendersi dalle macchine che leggono il pensiero.

Pensiero e azione: la svolta dei chip neurali in Cina - C'è qualcosa di quasi poetico – e un po’ sconvolgente – nel vedere qualcuno muovere una mano solo con la forza del pensiero. Scrive tecnoandroid.it

BCI: come trasformare il pensiero in azione - computer (BCI): una tecnologia che promette di restituire il movimento, la comunicazione e persino la voce a chi l’ha persa ... Come scrive elettronicanews.it