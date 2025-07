L’Oroscopo della settimana dal 13 al 20 luglio | il segno più fortunato previsioni e consigli

ABBONATI A DAYITALIANEWS La settimana dal 13 al 20 luglio 2025 si apre sotto l’influsso potente del Sole in Cancro, pronto a congiungersi con Mercurio e a stimolare l’intuizione e il dialogo profondo. Intanto, Marte entra in Vergine, portando energia mirata e precisione nelle azioni. Venere in Leone intensifica i sentimenti e invita a vivere l’amore con orgoglio e passione. Attenzione però alla quadratura di Saturno con il Sole: servirà equilibrio tra desideri personali e responsabilità . Il segno fortunato della settimana: Scorpione. Scorpione, questa è la tua settimana. I transiti planetari ti mettono al centro del palcoscenico astrologico, con Marte a favore, che ti dona energia fisica e mentale, e Venere in trigono, che accende il cuore. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - L’Oroscopo della settimana dal 13 al 20 luglio: il segno più fortunato, previsioni e consigli

In questa notizia si parla di: settimana - luglio - oroscopo - segno

Oroscopo della Settimana | 30 Giugno – 6 Luglio 2025 - Oroscopo settimanale 30 giugno – 6 luglio 2025: settimana di emozioni e scelte sotto la Luna Nuova in Cancro.

Oroscopo della settimana dal 30 giugno al 6 luglio 2025 - Ariete – Fibra, il numero 1. È successo. Di nuovo. Fabri Fibra è primo sulla FIMI con Mentre Los Angeles Brucia, il suo nuovo album.

Oroscopo della settimana dal 7 al 13 luglio 2025 - ARIETE – Temptation Island fa esplodere l’Auditel. I reality sono morti. E poi arriva Temptation Island.

L’oroscopo di oggi, venerdì 11 luglio 2025: il segno del giorno è Ariete - Il Giunco Vai su X

Oroscopo del giorno: le previsioni di Venerdì 11 Luglio 2025 segno per segno ...Continua Vai su Facebook

Arriva l'oroscopo di Branko: scopri come le stelle influenzeranno la tua settimana dal 14 al 20 luglio 2025: energia per Ariete e amore per Leone; L’oroscopo della settimana dal 14 al 20 luglio 2025: Gemelli e Bilancia amabili; Oroscopo del mese // Luglio 2025 per tutti i segni.

Oroscopo crypto dal 14 al 20 luglio - Nuova settimana, nuovo oroscopo crypto dedicato alla prossima settimana che va dal 14 al 20 luglio. Secondo msn.com

Oroscopo settimanale: sfide per il Leone, Gemelli straripante, Cancro coraggioso, Capricorno stanco. Ariete? Nervi tesi - La settimana inizia con la Luna in Pesci e finisce con l'astro nel segno del Gemelli, dove incontra Venere e Urano. msn.com scrive