Juventus altro guizzo di Comolli | 7mln per il polacco

La Juventus si sta muovendo per un nuovo innesto da regalare ad Igor Tudor ed in tal senso sono pronti 7 milioni di euro per il polacco. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista e che cosa sapere. I bianconeri stanno valutando con attenzione dove orientare i propri investimenti. Come è noto, infatti, la situazione economica del club impone cautela e calma in sede di calciomercato. Vanno individuati con attenzione i nuovi innesti, senza farsi prendere dalla frenesia. Nella assoluta convinzione che lì, in giro per il mondo, ci sono le giuste occasione che Comolli ed il nuovo direttore tecnico Modesto non dovranno lasciarsi sfuggire. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Juventus, altro guizzo di Comolli: 7mln per il polacco

In questa notizia si parla di: juventus - polacco - altro - guizzo

Milik Juventus, si rivede l’attaccante al J Medical: ecco il VIDEO del polacco alle prese con il recupero dopo l’infortunio - Milik Juventus, si rivede l’attaccante al J Medical: ecco il VIDEO del polacco che è ancora alle prese con il recupero dopo l’infortunio Al J Medical Arek si rivede Arek Milik.

Juventus Under 16, Przytarski in prova con i bianconeri: chi è il bomber polacco subito protagonista - di Redazione JuventusNews24 Juventus Under 16, Przytarski in prova con i bianconeri: l’identikit sull’attaccante MKS Ciechanów.

Milik Juventus, sarà addio in estate? Cosa può succedere dopo il rinnovo: novità sul futuro dell’attaccante polacco. Ultimissime - di Redazione JuventusNews24 Milik Juventus, sarà addio in estate? Cosa succede dopo il prolungamento del contratto del polacco.

Napoli eliminato, a Gattuso non riesce il miracolo: quanti rimpianti per l'andata a Granada; Juventus, altro guizzo di Comolli: 7mln per il polacco; LIVE TJ - JUVENTUS-MONZA 0-2 - Signora smarrita, i brianzoli meritano il successo.

Juventus, altro guizzo di Comolli: 7mln per il polacco - La Juventus non si ferma ed ha messo nel mirino adesso un nuovo innesto da soli 7 milioni di euro: i dettagli a riguardo ... Secondo calciomercato.it

Juventus: Alberto Costa in Portogallo, l’erede sarà polacco - E per la sostituzione si guarda ad un giocatore polacco ... Da news.direttagoal.it