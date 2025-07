Scoperti e arrestati 4 insospettabili | avevano migliaia di file di abusi su minori nei loro Pc

Una rete nascosta tra le mura domestiche. Sono sei gli uomini finiti nel mirino della Polizia Postale, quattro dei quali residenti a Roma, uno a Latina e uno a Livorno. Tutti sono stati denunciati per detenzione e produzione di materiale pedopornografico. Per quattro di loro sono stati disposti gli arresti domiciliari, mentre gli altri due sono stati denunciati a piede libero. Profili insospettabili, vite apparentemente normali. I sei uomini, di età compresa tra i 50 e i 70 anni, conducevano esistenze all'apparenza tranquille. Tra loro un ingegnere informatico, un amministratore di condominio, un pensionato e un padre di famiglia.

In questa notizia si parla di: scoperti - arrestati - insospettabili - avevano

