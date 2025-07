Giovanni Pini torna ad Avellino | esperienza e fisicità per completare il reparto lunghi

La S.S. Avellino Basket ha il piacere di annunciare l’ingaggio dell’atleta Giovanni Pini. Pivot di 205 centimetri per 100 chilogrammi nato a Carpi il 25 luglio del 1992. Cresciuto cestisticamente nella Pallacanestro Reggiana, dove è rimasto fino al 2012 per poi approdare in prestito alla. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

