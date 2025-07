Tragedia nelle campagne aretine | donna trovata morta

Una donna di 92 anni √® stata ritrovata morta questa mattina, domenica 13 luglio,¬†intorno alle 8 in una zona di campagna in Casentino. La signora si era allontanata da casa alle prime ore del sabato e non aveva pi√Ļ fatto ritorno alla propria abitazione. Le ricerche, coordinate dai carabinieri. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

