Bertoni racconta | Mio figlio Benjamin è pazzo dell’Inter e di Lautaro Martinez; poi dall’Italia ci siamo portati anche i nomi

Bertoni Daniel, ex centrocampista e campione del mondo nel 1978, ha rilasciato alcune dichiarazioni sull’amore per l’Inter da parte dei figli. Lautaro Martínez continua ad essere molto più di un semplice centravanti per l’ Inter. È diventato un simbolo, un punto di riferimento tecnico e carismatico per i nerazzurri, tanto da guadagnarsi la fascia da capitano nella scorsa stagione. Nonostante le polemiche legate al Mondiale per Club e qualche incomprensione social con Marcus Thuram, l’argentino resta il pilastro del progetto di Cristian Chivu per la stagione di Serie A 202526. Con un ruolo centrale non solo nello spogliatoio ma anche nell’immaginario collettivo dei tifosi interisti, Lautaro è ormai una vera e propria bandiera. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Bertoni racconta: «Mio figlio Benjamin è pazzo dell’Inter e di Lautaro Martinez; poi dall’Italia ci siamo portati anche i nomi»

In questa notizia si parla di: inter - lautaro - bertoni - racconta

Inter, Lautaro: "Yamal come Messi? Non c'è paragone, Thuram importantissimo per noi" - Lautaro Martinez parla da capitano. Alla vigilia della semifinale d`andata in Champions League sul campo del Barcellona, l`attaccante argentino.

Champions, Inter-Barcellona: super Lautaro, la sblocca e si procura il rigore, tira e segna Calhanoglu. Festa a San Siro Live 2-0 al 45' - Si riparte dallo spettacolare 3-3 del Montjuic, chi vince vola a Monaco di Baviera per la finalissima del 31 maggio

Inter-Barcellona 2-0 al 45?: Lautaro Martinez e Calhanoglu con coraggio! - Il primo tempo di Inter-Barcellona termina sul punteggio di 2-0. Ecco quanto successo in questi primi 45 minuti della gara valida per il ritorno della semifinale di Champions League ( segui QUI il nostro live testuale ).

Bertoni racconta: Mio nipote Benjamin è pazzo dell'Inter e di Lautaro Martinez.

Bertoni racconta: "Mio nipote Benjamin è pazzo dell'Inter e di Lautaro Martinez" - L'ex centrocampista argentino, campione del mondo nel lontano 1978, oggi vive a Quilmes ed è un nonno ch ... msn.com scrive

Inter, Lautaro si racconta: "Dopo il primo scudetto ho ricevuto tante ... - "Un gol al novantesimo in un big match, fu uno dei primi in una gara pesante. Come scrive tuttomercatoweb.com