Colpo di scena alla festa di Dolce&Gabbana | sul palco arriva Cher | VIDEO

Star a sorpresa ieri sera per la festa inaugurale della cinque giorni di eventi e sfilate targati Dolce&Gabbana. A mezzanotte sul palco allestito in una via Veneto chiusa al traffico, √® salita Cher e ha fatto ballare tutti gli ospiti del duo della moda. La cantante e attrice premio Oscar ha ripercorso i successi della sua carriera accompagnata dai ballerini del celebre coreografo Giuliano Peparini. E Roma, per una sera, ha rivissuto l'atmosfera della Dolce Vita tra musica, risate, drink e le immagini in bianco e nero in formato maxi dei paparazzi dell'epoca. La mostra, su strada, sar√† aperta al pubblico da oggi e fino al 17 luglio. 🔗 Leggi su Iltempo.it ¬© Iltempo.it - Colpo di scena alla festa di Dolce&Gabbana: sul palco arriva Cher | VIDEO

