Infantino | Al Mondiale per club è meglio uno stadio da 80mila posti con 35mila persone che impianti piccoli ma pieni

Il presidente della Fifa Gianni Infantino, a ridosso della finale del Mondiale per club di questa sera tra Psg e Chelsea, insiste che il torneo è stato un grande successo nonostante molte critiche che si erano diffuse. . In conferenza stampa Infantino ha dichiarato: «Possiamo dire che questo Mondiale per club è stato un enorme, enorme successo da diversi punti di vista. Avevamo sentito che nessuno lo avrebbe trasmesso. Abbiamo stipulato un contratto unico nel suo genere con Dazn, ogni partita gratis. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Infantino: «Al Mondiale per club è meglio uno stadio da 80mila posti con 35mila persone, che impianti piccoli ma pieni»

