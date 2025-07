Come sarà la nuova supercar di Toyota? L' anteprima al Festival of Speed di Goodwood

L'anteprima della nuova supercar di Toyota al Festival of Speed di Goodwood lascia ancora molti dubbi e misteri, soprattutto su quale sarà il marchio con cui verrà commercializzata a livello globale. Con proporzioni da vera sportiva, cofano lungo e motore in posizione anteriore-centrale, l'abbiamo vista e sentita dal vivo, e in questo video vi raccontiamo cosa potrebbe celarsi sotto la camuffatura. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

