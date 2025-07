Concerto speciale a Torino | Cremonini canta la sua prima canzone e festeggia con la Coppa Italia

"È stata una serata incredibile, davvero speciale per noi. Quando sali sul palco in un tour come questo cerchi sempre di dare il massimo ma come dico sempre noi facciamo sempre, scrivendo le canzoni e facendo un tour come questo, così grande e così importante, facciamo solamente metà dell'opera e. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

In questa notizia si parla di: speciale - concerto - torino - cremonini

Il disco verrà presentato per la prima volta al pubblico con un concerto speciale immerso nella natura, nei luoghi in cui il disco è stato registrato, in Val di Sole - M ilano, 12 mag. (askanews) – Un suono cristallino, una boccata di aria fresca e pura, è questa la sensazione che si prova ascoltando Libertà negli occhi, il nuovo album di inediti di Niccolò Fabi, composto da 9 canzoni frutto di un viaggio intimo e collettivo allo stesso tempo, per cercare nuova ispirazione.

"Tra jazz e linguaggi senza confini", lunedì 5 maggio concerto speciale alla Goldonetta - Lunedì 5 maggio, alle 18 alla Goldonetta del Teatro Goldoni di Livorno, la casa editrice Sillabe e l'intero gruppo Opera Laboratori ricorderanno tre figure indimenticabili che hanno scritto le pagine più belle della loro storia: Maddalena Paola Winspeare, Renzo Ruggeri e Daniele Petrucci.

TrigNo in tour, ma è polemica: quanto costa il biglietto “speciale” per il concerto, cifra folle - Personaggi Tv. L’esordio live di TrigNo, vincitore nella categoria canto ad Amici 24, è stato accolto con grande entusiasmo.

Cremonini: “Torino come Milano ma con stile emiliano, il mio concerto qui diventi un’abitudine” https://lastampa.it/torino/2025/07/12/news/cremonini_concerto_torino_olimpico-15229418/?ref=twhpv… @LaStampa Vai su X

Luci accese allo stadio Olimpico di Torino: Cesare Cremonini è pronto a far vibrare il pubblico con le canzoni di una vita. Stasera va in scena la terzultima tappa del tour Live25, un viaggio che attraversa la carriera dell’artista da “50 Special” fino ai brani più re Vai su Facebook

Concerto speciale a Torino: Cremonini canta la sua prima canzone e festeggia con la Coppa Italia; Cesare Cremonini a Torino con il suo “Live 25” : un viaggio tra musica, immagini e racconti; Cesare Cremonini arriva a Torino: scaletta, orari e tutte le info del concerto allo Stadio.

La scaletta del concerto 2025 di Cesare Cremonini allo stadio Olimpico: l’ordine delle canzoni a Torino - Questa sera, sabato 12 luglio 2025, Cesare Cremonini si esibirà dalle ore 21 allo stadio Olimpico di Torino. fanpage.it scrive

Cesare Cremonini in concerto a Torino: Stadio Olimpico sold out e un viaggio musicale da Alaska Baby a 50 Special - Uno show sold out tra i brani di “Alaska Baby”, successi storici e un allestimento spettacolare ... Lo riporta mentelocale.it